Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares -2

Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 28-Jun-2024 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 June 2024 Cairn Homes plc (the "Company") Transaction in own shares The Company announces that on 27th of June 2024 it purchased a total of 215,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 170,000 45,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.6520 GBP1.3960 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.6060 GBP1.3580 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.6368 GBP1.3825

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 642,498,386 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone BST Currency EUR & GBP Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 378 1.6140 XDUB 08:18:49 00029047558TRDU1 1,500 1.6140 XDUB 08:18:49 00029047559TRDU1 64 1.6140 XDUB 08:18:49 00029047560TRDU1 5,144 1.6100 XDUB 08:22:34 00029047573TRDU1 186 1.6060 XDUB 08:29:43 00029047657TRDU1 221 1.6060 XDUB 08:29:43 00029047658TRDU1 1,350 1.6060 XDUB 08:29:43 00029047659TRDU1 1,720 1.6140 XDUB 08:49:03 00029047743TRDU1 1,692 1.6140 XDUB 08:49:03 00029047744TRDU1 204 1.6200 XDUB 08:58:29 00029047789TRDU1 1,500 1.6200 XDUB 08:58:29 00029047790TRDU1 317 1.6200 XDUB 08:58:29 00029047791TRDU1 1,772 1.6200 XDUB 09:04:34 00029048057TRDU1 750 1.6200 XDUB 09:10:58 00029048282TRDU1 1,209 1.6200 XDUB 09:10:58 00029048283TRDU1 1,905 1.6220 XDUB 09:17:32 00029048359TRDU1 3,594 1.6260 XDUB 09:36:01 00029048457TRDU1 378 1.6260 XDUB 09:36:31 00029048461TRDU1 1,863 1.6260 XDUB 09:37:51 00029048462TRDU1 1,890 1.6260 XDUB 09:44:36 00029048509TRDU1 1,864 1.6260 XDUB 09:51:34 00029048558TRDU1 1,997 1.6260 XDUB 09:58:24 00029048567TRDU1 744 1.6260 XDUB 10:06:13 00029048581TRDU1 1,085 1.6260 XDUB 10:06:13 00029048582TRDU1 379 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048583TRDU1 525 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048584TRDU1 129 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048585TRDU1 2 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048586TRDU1 56 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048587TRDU1 3,954 1.6220 XDUB 10:07:00 00029048588TRDU1 1,961 1.6260 XDUB 10:33:14 00029048671TRDU1 18 1.6260 XDUB 10:41:01 00029048681TRDU1 431 1.6260 XDUB 10:41:01 00029048682TRDU1 1,264 1.6260 XDUB 10:41:01 00029048683TRDU1 1,872 1.6260 XDUB 10:54:41 00029048689TRDU1 1,359 1.6260 XDUB 10:55:33 00029048692TRDU1 434 1.6260 XDUB 11:01:05 00029048706TRDU1 58 1.6260 XDUB 11:03:02 00029048708TRDU1 695 1.6340 XDUB 11:03:20 00029048709TRDU1 2,148 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048710TRDU1 176 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048711TRDU1 232 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048713TRDU1 39 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048714TRDU1 1,749 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048715TRDU1 15 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048717TRDU1 632 1.6320 XDUB 11:05:52 00029048718TRDU1 1,500 1.6460 XDUB 11:29:20 00029048743TRDU1 363 1.6460 XDUB 11:29:20 00029048744TRDU1 2,119 1.6400 XDUB 11:33:18 00029048749TRDU1 1,472 1.6400 XDUB 11:33:18 00029048750TRDU1 2,025 1.6420 XDUB 11:51:35 00029048817TRDU1 5,037 1.6400 XDUB 12:00:08 00029048831TRDU1 288 1.6400 XDUB 12:00:08 00029048832TRDU1 22 1.6400 XDUB 12:00:08 00029048833TRDU1 2,040 1.6400 XDUB 12:05:43 00029048880TRDU1 141 1.6420 XDUB 12:33:11 00029048917TRDU1 1,695 1.6420 XDUB 12:33:48 00029048928TRDU1 1,916 1.6500 XDUB 12:43:57 00029048976TRDU1 756 1.6480 XDUB 12:49:03 00029048984TRDU1 3,925 1.6500 XDUB 12:56:33 00029048998TRDU1 1,684 1.6500 XDUB 12:56:33 00029048999TRDU1 420 1.6480 XDUB 12:56:33 00029049000TRDU1 1,305 1.6480 XDUB 12:56:33 00029049001TRDU1 1,998 1.6520 XDUB 13:23:51 00029049156TRDU1 5,215 1.6500 XDUB 13:28:42 00029049163TRDU1 3,638 1.6520 XDUB 13:51:36 00029049286TRDU1 1,787 1.6500 XDUB 13:56:09 00029049330TRDU1 3,388 1.6500 XDUB 13:56:09 00029049331TRDU1 1,883 1.6500 XDUB 14:18:10 00029049403TRDU1 1,605 1.6500 XDUB 14:25:11 00029049412TRDU1 3,405 1.6500 XDUB 14:25:11 00029049413TRDU1 3,401 1.6500 XDUB 14:25:11 00029049414TRDU1 1,829 1.6480 XDUB 14:38:04 00029049527TRDU1 1,796 1.6480 XDUB 14:49:28 00029049589TRDU1 185 1.6480 XDUB 14:49:28 00029049590TRDU1 1,718 1.6480 XDUB 14:49:28 00029049591TRDU1 1,796 1.6480 XDUB 14:49:28 00029049592TRDU1 5,952 1.6480 XDUB 14:49:28 00029049593TRDU1 1,806 1.6460 XDUB 14:59:23 00029049822TRDU1 1,947 1.6460 XDUB 14:59:23 00029049823TRDU1 1,877 1.6460 XDUB 14:59:23 00029049824TRDU1 175 1.6420 XDUB 15:06:58 00029049864TRDU1 1,087 1.6420 XDUB 15:07:01 00029049865TRDU1 665 1.6420 XDUB 15:07:02 00029049866TRDU1 559 1.6420 XDUB 15:07:02 00029049867TRDU1 912 1.6420 XDUB 15:07:02 00029049868TRDU1 308 1.6420 XDUB 15:07:02 00029049869TRDU1 1,864 1.6380 XDUB 15:08:02 00029049875TRDU1

3,965 1.6380 XDUB 15:20:32 00029050009TRDU1 832 1.6380 XDUB 15:20:32 00029050010TRDU1 1,099 1.6380 XDUB 15:20:32 00029050011TRDU1 498 1.6400 XDUB 15:33:50 00029050129TRDU1 1,291 1.6400 XDUB 15:33:50 00029050130TRDU1 1,224 1.6400 XDUB 15:37:33 00029050138TRDU1 668 1.6400 XDUB 15:37:33 00029050139TRDU1 242 1.6400 XDUB 15:41:14 00029050165TRDU1 1,533 1.6400 XDUB 15:41:14 00029050166TRDU1 1,978 1.6400 XDUB 15:44:51 00029050174TRDU1 1,835 1.6400 XDUB 15:48:59 00029050191TRDU1 2,653 1.6360 XDUB 15:51:25 00029050230TRDU1 1,675 1.6360 XDUB 15:51:25 00029050231TRDU1 1,317 1.6360 XDUB 15:51:25 00029050232TRDU1 1,935 1.6340 XDUB 15:53:34 00029050235TRDU1 1,695 1.6340 XDUB 16:03:59 00029050311TRDU1 1,711 1.6340 XDUB 16:03:59 00029050312TRDU1 1,695 1.6340 XDUB 16:03:59 00029050313TRDU1 1,715 1.6340 XDUB 16:15:24 00029050458TRDU1 503 1.6340 XDUB 16:17:40 00029050482TRDU1 823 1.6380 XDUB 16:18:08 00029050489TRDU1 1,165 1.6380 XDUB 16:18:08 00029050490TRDU1 1,216 1.6360 XDUB 16:20:15 00029050511TRDU1 561 1.6360 XDUB 16:20:15 00029050512TRDU1 1,821 1.6360 XDUB 16:22:08 00029050518TRDU1 5,391 1.6340 XDUB 16:23:10 00029050520TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 3,120 1.3580 XLON 08:29:43 00029047655TRDU1 1,433 1.3580 XLON 08:29:43 00029047656TRDU1 1,528 1.3740 XLON 09:36:04 00029048458TRDU1 757 1.3740 XLON 09:48:43 00029048532TRDU1 792 1.3740 XLON 09:48:43 00029048533TRDU1 1,624 1.3740 XLON 10:17:10 00029048618TRDU1 1,512 1.3740 XLON 10:36:33 00029048673TRDU1 1,433 1.3740 XLON 10:59:51 00029048705TRDU1 3,544 1.3760 XLON 11:05:52 00029048712TRDU1 127 1.3760 XLON 11:05:52 00029048716TRDU1 1,548 1.3840 XLON 12:05:43 00029048877TRDU1 1,372 1.3840 XLON 12:05:43 00029048878TRDU1 37 1.3840 XLON 12:05:43 00029048879TRDU1 1,354 1.3940 XLON 12:56:33 00029048996TRDU1 1,693 1.3940 XLON 12:56:33 00029048997TRDU1 1,395 1.3940 XLON 13:28:42 00029049164TRDU1 468 1.3940 XLON 13:51:27 00029049281TRDU1 20 1.3940 XLON 13:51:27 00029049282TRDU1 38 1.3940 XLON 13:51:27 00029049283TRDU1 1,414 1.3960 XLON 13:56:09 00029049328TRDU1 1,382 1.3960 XLON 13:56:09 00029049329TRDU1 1,393 1.3960 XLON 14:25:11 00029049411TRDU1 58 1.3940 XLON 14:49:44 00029049595TRDU1 1,310 1.3940 XLON 14:49:44 00029049596TRDU1 1,453 1.3940 XLON 14:57:52 00029049791TRDU1 894 1.3920 XLON 14:59:23 00029049820TRDU1 2,529 1.3920 XLON 14:59:23 00029049821TRDU1 2,160 1.3860 XLON 15:20:32 00029050012TRDU1 631 1.3860 XLON 15:20:32 00029050013TRDU1 1,529 1.3860 XLON 15:57:52 00029050254TRDU1 839 1.3820 XLON 16:03:59 00029050309TRDU1 3,556 1.3820 XLON 16:03:59 00029050310TRDU1 2,057 1.3840 XLON 16:26:32 00029050533TRDU1

