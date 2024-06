SHANGRAO, China - JinkoSolar, ein weltweit agierender Hersteller von Solarmodulen, hat im Zuge seines laufenden Aktienrückkaufprogramms bekannt gegeben, etwa 4,5 Millionen seiner American Depositary Shares (ADS) für ungefähr 110,7 Millionen US-Dollar zurückgekauft zu haben. Ursprünglich am 6. Juli 2022 angekündigt und am 20. Dezember 2023 verlängert, läuft das Programm nun bis zum 30. Juni 2025. Der Hersteller, bekannt für die Distribution von Solarprodukten und Serviceleistungen in unterschiedlichen Sektoren, hat weltweit 14 Produktionsstätten und betreibt 26 Tochtergesellschaften im Ausland. Die Aktienrückkaufinitiative ist Teil der Kapitalallokationsstrategie von JinkoSolar und unterstreicht das Engagement, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Begleitet von einem beachtlichen Wachstum in den Modullieferungen im ersten Quartal 2024 und einem Anstieg des Nettoeinkommens auf 84,4 Millionen US-Dollar, hat die Firma [...]

Hier weiterlesen