MONTAG: In Hongkong bleiben die Börsen wegen des Feiertages zum Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:55 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.566,50 +0,4% +13,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.125,50 +0,4% +15,6% Euro-Stoxx-50 4.917,57 +0,3% +8,8% Stoxx-50 4.513,68 +0,3% +10,3% DAX 18.336,76 +0,7% +9,5% FTSE 8.226,45 +0,6% +5,8% CAC 7.512,51 -0,2% -0,4% Nikkei-225 39.583,08 +0,6% +18,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 131,77 -0,27 -5,90 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,48 +0,03 -0,09 US-Rendite 10 J. 4,31 +0,02 +0,43

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,31 81,74 +0,7% +0,57 +14,8% Brent/ICE 87,04 86,39 +0,8% +0,65 +14,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,07 34,55 -1,4% -0,48 +7,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.335,82 2.327,83 +0,3% +8,00 +13,3% Silber (Spot) 29,37 29,08 +1,0% +0,30 +23,5% Platin (Spot) 1.015,93 992,50 +2,4% +23,43 +2,4% Kupfer-Future 4,38 4,33 +1,2% +0,05 +11,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Zinssenkungshoffnungen stützen die Ölpreise, wie Marktteilnehmer sagen. Daneben befürchteten die Akteure, dass es infolge der Spannungen an der israelisch-libanesischen Grenze zu Lieferausfällen in der Region kommen könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die US-Börsen dürften mit kleinen Gewinnen in den letzten Handelstag der Woche starten. Allerdings stehen noch vor dem Start wichtige Preisdaten auf dem Kalender, die das Potenzial haben, die Richtung für den Tag vorzugeben. Die Hoffnung ist, dass sich der Preisauftrieb in den USA abgeschwächt hat. Volkswirte schätzen im Konsens, dass das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank, der Preisindex der persönlichen Ausgaben (PCE-Deflator) im Mai um 2,6 Prozent gestiegen ist, nach 2,8 Prozent im APril. Sollte die Inflation tatsächlich nachgelassen haben, würde dies Zinssenkungshoffnungen befeuern. Die Renditen der US-Anleihen und der Dollar dürften in diesem Fall sinken und der Aktienmarkt Kursgewinne verbuchen. Neben dem PCE-Preisindex werden nach Handelsaufnahme der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago und der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan, jeweils für Juni, bekanntgegeben.

Gesprächsthema und tendenzell die Stimmung aufhellend ist aber vor allem aber der Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Im ersten direkten Fernsehduell hat Präsident Joe Biden gegen seinen zumeist als wirtschaftsfreundlicher eingeschätzten Herausforderer Donald Trump nach allgemeiner Wahrnehmung keinen guten Eindruck gemacht. Innerhalb der Demokratischen Partei sollen nun sogar die Zweifel wachsen, ob Biden mit seinem hohen Alter der richtige Kandidat ist.

Unternehmensseitig hat Nike mit einer Umsatzwarnung aufgewartet. Die Nike-Aktie sackt im vorbörslichen Handel um fast 15 Prozent ab. Der Kurs des Wettbewerbers Under Armour gibt um 2,3 Prozent nach. Die Aktie des Sportschuhhändlers Foot Locker fällt um 4 Prozent. Accolade brechen um fast 28 Prozent ein. Der Gesundheitsdienstleister hat einen enttäuschenden Ausblick abgegeben. Infinera verteuern sich um 18 Prozent. Nokia kauft den Anbieter von Netzwerklösungen für 2,3 Milliarden Dollar, was einem deutlichen Aufschlag auf den Aktienkurs zuvor entspricht .

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Dermapharm: 0,88 EUR MLP: 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 40,0 zuvor: 35,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 66,0 1. Umfrage: 65,6 zuvor: 69,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut im Plus zeigen sich Europas Börsen am Freitagmittag. Im Fokus steht der Halbjahres-Ultimo, der zu einigen Positionsanpassungen bei institutionellen Investoren führt. Für Gesprächsthema sorgen Wahlen, vor allem die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich am Wochenende. Besonders für die Bond-Märkte dürfte dies Folgen haben. Im Pariser CAC-40-Index (-0,3%) werden daher sicherheitshalber Gewinne mitgenommen. Bei den Anleihen stehen alle Länder Europas unter Druck, Frankreichs Staatsanleihen geben 0,2 Prozent nach. Übergeordnet belastet die Sorge, die notwendige Konsolidierung der Staatsfinanzen werde ausbleiben. Für massive Irritationen sorgt dazu das TV-Duell zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump. Biden hinterließ keinen guten Eindruck und macht einen Trump-Wahlsieg wahrscheinlicher. Bei den Konjunkturdaten stehen Preisdaten im Blick: Keine klaren Signale zur Inflation in Europa kamen von den diversen Verbraucherpreisen (CPI) einzelner Länder. Nun warten die Märkte auf den PCE-Preisindex aus den USA. Airbus werden erneut mit minus 1,3 Prozent verkauft. MTU legen indes 2,4 Prozent zu, ihre Kursverluste nach der Airbus-Prognosesenkung seien übertrieben gewesen, heißt es. Der gesenkte Umsatzausblick von Nike belastet das Sentiment für Wettbewerber. Puma fallen daher um 2,5 Prozent. Bei Adidas geht es 0,9 Prozent höher, da zwei Analysten die Kursziele angehoben haben. Symrise und Givaudan können dagegen nicht von positiven Analystenstimmen profitieren: Obwohl die Bank of America Symrise auf Buy erhöht hat, notieren die Aktien nur 0,2 Prozent höher. Givaudan sinken um 0,8 Prozent, obwohl das Ziel um 10 Prozent erhöht wurde. Bei L'Oreal -2,4%) sieht Jefferies ein Risiko für die Aktienbewertung. Für Delivery Hero geht es um 1,2 Prozent nach unten. Hier hat sich überraschend der CFO aus dem Unternehmen verabschiedet. Bei Nokia (+1%) wird der Kauf des Anbieters von Netzwerklösungen Infinera positiv gesehen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0709 +0,0% 1,0694 1,0708 -3,0% EUR/JPY 171,92 -0,1% 172,06 172,02 +10,5% EUR/CHF 0,9626 +0,1% 0,9611 0,9611 +3,7% EUR/GBP 0,8463 -0,1% 0,8463 0,8464 -2,4% USD/JPY 160,53 -0,1% 160,89 160,65 +13,9% GBP/USD 1,2654 +0,1% 1,2636 1,2650 -0,5% USD/CNH (Offshore) 7,2917 -0,2% 7,2957 7,3009 +2,4% Bitcoin BTC/USD 61.425,22 -0,1% 61.522,02 61.708,98 +41,1%

Vor der ersten Runde der französischen Parlamentswahl am Sonntag, bei der der rechtsextreme Rassemblement National (RN) deutliche Zugewinne erzielen dürfte, verliert der Euro gegenüber dem Dollar leicht an Boden. Viele Akteure am Devisenmarkt dürften es vorziehen, ohne größere Euro-Positionen in das französische Wahlwochenende zu gehen, wenn Marine Le Pens RN ein Drittel der Stimmen erhalten könnte, was nicht das Ergebnis wäre, das sich der Markt wünsche, sagt Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote.

Derweil verbilligte sich der Yen am Freitag weiter; der Dollar kostete in der Spitze 161,28 Yen. Von einer vielfach erwarteten Intervention zugunsten des Yen war weiter nichts zu sehen. Japans Finanzminister kündigte lediglich an, dass die Regierung geeignete Maßnahmen gegen übermäßige Bewegungen des Yen ergreifen werde. Ob die jüngste Abwertung des Yen übertrieben sei, sagte er nicht.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

