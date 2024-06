Walmart, die weltgrößte Einzelhandelskette, beendete die letzte Handelssitzung mit einem leichten Rückgang von 0,6%, was hinter dem geringfügigen Gewinn des S&P 500 zurückblieb. Allerdings sieht es auf dem Monatschart wieder besser aus: Die Aktie verzeichnete einen Anstieg von 5,19% und hat damit sowohl den Einzelhandelssektor als auch den S&P 500 übertroffen. Positive Schätzungsrevisionen könnten ein gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten des Unternehmens sein, wobei der Zacks-Rang #2 (Kaufen) eine vielversprechende Bewertung darstellt. Analysten prognostizieren für das kommende Quartal einen Gewinn pro Aktie von $0,65, was einem Anstieg von 6,56% gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde. Gleichzeitig wird ein Netto-Umsatz von $168,38 Milliarden erwartet, ein Zuwachs von 4,18% gegenüber dem Vorjahr. Der Forward P/E-Wert liegt gegenwärtig bei 28,18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,12 als Premium bewertet wird.

Sommerliche Kundenangebote

Trotz globaler Herausforderungen gibt Walmart seinen Kunden weiterhin Grund zur Freude. Diesen Sommer können die Kunden von Walmart erheblich sparen. Sie müssen sich keine Sorgen machen, mehr für ihre bevorzugten Freizeitaktivitäten im Freien auszugeben. Mit dem "Every Day Low Prices"-Versprechen können die Kunden von Walmart eine komplette Grillkorb für acht Personen für unter 50 US-Dollar - etwa 6 US-Dollar pro Person - genießen. Darüber hinaus hat Walmart bekannt gegeben, dass es den Kunden in diesem Jahr bereits Einsparungen von über einer Milliarde US-Dollar bieten konnte. Diese Einsparungen beinhalten auch 500 Millionen US-Dollar bei Lebensmitteln in den letzten 90 Tagen. Kunden können zudem in den kommenden Handelssitzungen gewaltige Angebote erwarten, wobei das größte Sparereignis des Unternehmens im Juli stattfinden wird. Walmart ist auch führend in nachhaltigen Praktiken und strebt bis 2040 an, null Emissionen über seine weltweiten Operationen zu erreichen, was durch die Erweiterung seines Fuhrparks mit Elektro-, Wasserstoff- und Erdgasfahrzeugen unterstrichen wird.

Walmart Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...