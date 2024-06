Die neuesten Entwicklungen aus dem Hause Merck betreffen sowohl Impfungen als auch die Behandlung von seltenen Krankheiten. Der Beratende Ausschuss für Impfpraxis (ACIP) des US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat kürzlich die Verwendung von Mercks neuem 21-valenten Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV), Capvaxive, einstimmig befürwortet. Dieser Impfstoff soll zur Prävention von invasiven Pneumokokkenerkrankungen und Pneumokokken-Pneumonie für Erwachsene eingesetzt werden. Besonders hervorzuheben ist, dass Capvaxive gezielt auf Serotypen ausgerichtet ist, welche etwa 84 % aller invasiven Pneumokokkenerkrankungen bei älteren Erwachsenen in den Vereinigten Staaten umfassen.

Zulassungsempfehlung für Winrevair

In einer weiteren Entwicklung wurde bekannt, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung von Winrevair (Sotatercept) in Kombination mit anderen Therapien gegen pulmonale arterielle Hypertonie (PAH) für bestimmte erwachsene Patienten empfohlen hat. Diese Empfehlung ist ein wesentlicher Schritt hin zur Erweiterung des Zugangs zu Mercks innovativer Therapie für die Behandlung von PAH, einer seltenen, fortschreitenden Krankheit. Winrevair, welches im Rahmen des Phasen-3-STEELLAR-Prozesses eine signifikante Verbesserung der Gehstrecke bei den Probanden zeigte, könnte somit nach der Zustimmung durch die Europäische Kommission eine neue Behandlungsmöglichkeit für erwachsene PAH-Patienten in Europa darstellen.

