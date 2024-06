Palantir Technologies Inc. (PLTR), ein Unternehmen, das vor kurzem auf Zacks.com wegen intensiver Suchaktivität Aufmerksamkeit erhalten hat, zeigt bemerkenswerte Entwicklungen, welche die Aktienleistung kurzfristig beeinflussen könnten. In den vergangenen Monaten legte die Aktie um +16,1% zu, während der Zacks S&P 500 Composite sich nur um +3,5% veränderte. Allerdings bleibt die Frage offen, in welche Richtung sich die Aktie bewegen wird. Ein bedeutender Indikator ist die Beobachtung von Gewinnprognosen, denn die aktuellen Schätzungen für das laufende Quartal weisen mit $0,08 pro Aktie ein beachtliches jährliches Wachstum von +60% auf. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein Zuwachs von +32% erwartet, mit einer Prognose von $0,33 pro Aktie, während für das nächste Geschäftsjahr eine Steigerung von +20,8% auf $0,40 pro Aktie vorausgesagt wird. Palantir wird aktuell mit Rang #3 (Halten) von Zacks eingestuft.

AI-Partnerschaft stärkt Verteidigungssektor

Die Prognosen des Umsatzwachstums spielen ebenfalls eine große Rolle für die Gesundheit eines Unternehmens. Laut der zugänglichen Schätzungen wird ein Umsatz von $652,29 Millionen für das aktuelle Quartal vermutet, was einem jährlichen Anstieg von +22,3% entspricht. Weiterhin setzt Palantir auf Fortschritte in der Raumfahrt- und Verteidigungstechnologie durch eine strategische Partnerschaft mit einem Weltmarktführer im Bereich der Raumfahrt. Dies unterstreicht Palantirs Engagement in AI-getriebenen Innovationen für defensive und kommerzielle Anwendungen und führt zu einer engeren Verschmelzung von AI-Kapazitäten mit ihrer Verteidigungstechnik. Durch diese Kooperation, die auf dem Verständnis von tiefergehender Expertise im Sektor der Verteidigung beruht, wird eine robuste Infrastruktur für die Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit geschaffen und damit ein neuer Standard in der breiteren Luft- und Raumfahrtindustrie gesetzt.

