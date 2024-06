KAYAK, ein Tochterunternehmen von Booking Holdings Inc., hat seine Reiseverwaltungslösung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) verbessert - jetzt mit vollständigem Reisemanagement, nahtlosen Gruppenbuchungen und rund um die Uhr verfügbaren Reiseagenten. Mit der neuesten Aktualisierung von KAYAK for Business zu einer Pauschalgebühr von 20 Dollar pro Reise und Features wie VIP-Kontenmanagement, flexible Zahlungsmethoden sowie Zugang zu Firmenraten, steht der Ausbau der Beliebtheit des Unternehmens bei KMU in nichts nach. Im Online-Reisemarkt wird bis 2032 ein Anstieg auf 1,27 Billionen US-Dollar erwartet, was eine jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 10,4% zwischen 2024 und 2032 bedeutet. Booking Holdings ist Positioniert, um von diesem Wachstum durch die Erweiterung seines Portfolios profitieren. Von besonderer Bedeutung ist die Einführung des AI Trip Planners, der bei der Reiseplanung hilft.

Konkurrenten im Blickfeld

Die robuste Produktpalette von Booking Holdings verschafft dem Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil. Mit einer beeindruckenden Kurssteigerung in diesem Jahr übertrifft das Unternehmen sogar die Wachstumszahlen von Airbnb, während Expedia und TripAdvisor Rückgänge zu verzeichnen haben. Experte vermuten, dass der Geschäftserfolg des Unternehmens durch die wachsenden Sektoren der Händler, Werbung und anderer Geschäftsbereiche noch anhalten wird. Mit Blick auf das kommende Finanzergebnis wird der Umsatz von Booking auf 23,09 Milliarden US-Dollar geschätzt, was ein Wachstum von 8,05% im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Weitere Analysen lassen auf eine anhaltende, stabile Entwicklung schließen.

