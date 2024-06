Die Blicke vieler Besucher von Zacks.com haben sich in letzter Zeit auf die Exxon Mobil-Aktie gerichtet. Der US-Öl- und Erdgaskonzern konnte mit seiner Aktie in den vergangenen Monaten eine kleine Wertsteigerung verbuchen, sorgt jedoch vor allem durch die Aufmerksamkeit von Zacks für Schlagzeilen. Dabei stehen die Signale auf Wachstum: Die erwarteten Gewinne je Aktie liegen im nächsten Quartal um 24,2% höher als im Vergleich zum Vorjahr, obgleich die Schätzungen der Konsensgewinne des laufenden Geschäftsjahres anzeigen, dass sie um -2,5% Jahr für Jahr fallen, was jedoch über den letzten 30 Tagen um -3,1% korrigiert wurde.

Investitionen in Guyana als Umsatzmotor

Das Schwergewicht setzt zunehmend auf die Förderung in den guyanischen Gewässern und plant nun, das von Sandsteinreservoirs reiche Hammerhead-Feld bis 2029 zu erschließen. Die Aussicht auf ein neues Projekt hebt die tägliche Förderkapazität auf beeindruckende 1,5 Millionen Barrel Rohöl an und unterstreicht Exxon Mobils Rolle als Pionier in Guyana. Mit einem der niedrigsten Break-even-Preise für Rohöl außerhalb des Nahen Ostens trägt das dort geförderte Öl maßgeblich zu einer kosteneffizienten Strategie bei. Während Guyana rasant wächst und nun beinahe die Fördermengen des OPEC-Mitglieds Nigeria erreicht, wird investiert, um die lukrative Position in dieser wenig besiedelten südamerikanischen Nation auszubauen. Analysten bewerten Exxon derzeit mit einem Zacks Rang #3 (Halten), was nahelegt, dass die Aktie kurzfristig ähnliche Entwicklungen wie der Gesamtmarkt nehmen könnte.

Exxon Mobil Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...