Tilray, ein Unternehmen, das sich auf Lebensgestaltung und Konsumgüter spezialisiert hat, überzeugt als führender Akteur in der Cannabranche international, während es sich in den USA strategische Vorteile sichert. Analysten betrachten den Diversifizierungskurs von Tilray, der alkoholische und alkoholfreie Getränke, Cannabis, Wellnessprodukte und Verteilung umfasst, als mögliche Erfolgsformel für die Zukunft, insbesondere im Hinblick auf mögliche rechtliche Änderungen in bedeutenden ausländischen Medizinalmärkten. Mit einer Unternehmensbewertung von geschätzten 2 Milliarden Dollar und einer beachtlichen Liquidität positioniert sich das Unternehmen an der NASDAQ weitsichtig. Nichtsdestotrotz bleibt das Urteil "Neutral", begründet von nahen Risiken bei der Umsetzung und Reinvestition. Der zu beobachtende Umsatzanstieg von 30% im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 188 Millionen Dollar, [...]

