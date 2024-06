Mehr als ein Dutzend staatlicher Institutionen und Universitäten in Texas wurden gewarnt, dass durch eine Sicherheitslücke bei Microsoft russische staatlich unterstützte Hacker Zugang zu ihren E-Mail-Kommunikationen erhalten haben. Die Datenschutzverletzung, die bereits im Januar aufgedeckt wurde, betraf den Diebstahl von E-Mails einiger Unternehmensführer. Diese Angriffe werden einer Hackergruppe namens "Midnight Blizzard" zugeschrieben, die Verbindungen zu russischen Geheimdiensten haben soll. Es besteht Besorgnis über die mögliche Einsicht in sensible Informationen einiger der bevölkerungsreichsten und wirtschaftlich bedeutendsten Staaten der USA. Obwohl die genauen Auswirkungen des Datenlecks noch untersucht werden, telegraphieren erste Statements, dass es keine Anzeichen für nachfolgende Netzangriffe gibt und hauptsächlich Routineverwaltungskommunikation eingesehen wurde.

