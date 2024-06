Investoren des Discount-Einzelhändlers Dollar Tree mussten in letzter Zeit einen Kursrückgang von 26% im Vergleich zum Vorjahr verkraften, während der Gesamtmarkt zugleich um 23% anstieg. Gleichwohl zeigt sich ein Silberstreif am Horizont, denn innerhalb des letzten Quartals erhöhte sich die Zahl der Insiderkäufe. Die fundamentale Betrachtung lässt auf langfristige Performancehoffnungen schließen, sofern die Unternehmensführung die derzeitige Herausforderung überwindet. Ein Analyst von UBS hat kürzlich das Kursziel von Dollar Tree beim Aktienkurs von etwa $105 auf $155 reduziert, bleibt jedoch bei seiner Kaufempfehlung. Die Umsatzzahlen des Unternehmens erhöhten sich konsolidiert um 4,2% auf $7,6 Milliarden im ersten Quartal, was auf eine allmähliche Verbesserung der Geschäftsleistung hinweist.

Zukunftsorientierte Analystensicht

Trotz kürzlich [...]

