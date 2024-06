Heute beleuchten wir die Attraktivität der Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) als Investitionsmöglichkeit anhand einer Bewertungsmethode, die auf der Diskontierung zukünftiger Cashflows basiert. Diese Methode, das Discounted Cash Flow (DCF) Modell, berücksichtigt sowohl eine anfängliche Hochwachstumsphase als auch eine anschließende Phase des stabilen Wachstums. Dabei werden unter anderem Analystenschätzungen und Vorsichtsmaßregeln rund um die Wachstumsrate angewandt. Dies ergibt einen geschätzten Wert der zukünftigen Cashflows von 886 Milliarden US-Dollar und einen Terminal Value von über 4 Billionen US-Dollar, was letzten Endes zu einer Gesamtbewertung von circa 3.1 Billionen US-Dollar führt. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 447 US-Dollar scheint Microsoft, laut dieser Analyse, fair bewertet zu sein, wobei der discount rate eine signifikante Rolle spielt.

Sicherheit und Wettbewerb im Blick

Zuletzt wurde bekannt, dass Microsoft im Zuge der Ausschöpfung von AI-Marktpotenzial eine starke Position einnimmt und wesentliche Marktanteile im Cloud-basierten AI-Bereich hält, mit steigenden Investitionen in AI-beschleunigte Hardware. Jedoch stieß Microsoft auch auf sicherheitstechnische Hürden, als russische Hacker Zugriff auf E-Mails des Softwaregiganten erlangten, was die Privatsphäre mehrerer staatlicher Einrichtungen in Texas gefährdete. Die Tatsache, dass Microsoft momentan die größte Sicherheitsüberholung seit Jahrzehnten durchläuft, zeigt die Komplexität der Herausforderungen, vor denen das Unternehmen nicht nur im Entwicklungs-, sondern auch im Sicherheitsbereich steht. Gleichzeitig sieht sich Microsoft in Europa mit Wettbewerbsvorwürfen konfrontiert, insbesondere wurde die Integration seines Chat- und Videotools Teams in sein Office-Produkt kritisiert, die laut Anschuldigungen Mitbewerbern schadet. Diese Vorwürfe deuten auf eine mögliche Antitruststrafe hin, die das Unternehmen treffen könnte und die weitere Entwicklung beeinflussen kann.

