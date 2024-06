Uber Technologien und ihr Wettbewerber haben sich am Donnerstag bereit erklärt, eine Mindestlohngarantie von $32,50 pro Stunde für Fahrer in Massachusetts einzuführen und zahlen insgesamt $175 Millionen, um eine Klage des Generalstaatsanwalts des Staates beizulegen. Diese beschuldigte sie, Fahrer ungerecht als unabhängige Unternehmer zu behandeln, was bedeutet, dass sie weniger Entschädigung erhalten, als Angestellten zusteht. Neben der Lohnuntergrenze einigten sich die Unternehmen auch darauf, bezahlten Krankenstand, Unfallversicherung und Gesundheitszuschüsse für ihre Fahrer bereitzustellen. Diese Maßnahmen sollen ein größeres Ausmaß an Leistungen und Bezahlung sicherstellen, als es in vorhergehenden Einigungen in anderen Staaten der Fall war. Mindestens $140 Millionen der Gesamtsumme werden direkt an die Fahrer ausgezahlt. Durch diese Vereinbarung lösen die Fahrdienstvermittler historische Verbindlichkeiten und haben gleichsam ein neues Betriebsmodell geschaffen, das sowohl Flexibilität als auch wichtige Arbeitnehmerleistungen bietet.

Neues Kapitel für Gig Economy

Die Entscheidung kommt nach der Freigabe der obersten Gerichtsbehörde von Massachusetts für ein Wahlbemühung, das vorschlug, den rechtlichen Status von App-basierten Fahrern als unabhängige Unternehmer anzuerkennen. Eine Gewerkschaftsunterstützte Gegeninitiative zur Unionbildung der Fahrer wird jedoch weiterhin vorangetrieben. Die gig-Wirtschaftsunternehmen hatten zuvor Millionen in Kampagnen für ähnliche Gesetzesvorschläge in anderen Bundesstaaten investiert. Die neue Einigung in Massachusetts könnte nun als Model für zukünftige Regelungen der Fahrerstatus und Arbeitsbedingungen in der Gig-Economy fungieren.

