Energieaktien mit einer bewährten Historie von Dividendenwachstum stehen bei Investoren hoch im Kurs. Besonders hervorzuheben sind hier drei Unternehmen: Exxon Mobil, Chevron und Ovintiv. Diese zeichnen sich durch beständige Dividendenzahlungen und eine stabile finanzielle Performance aus. Exxon Mobil bietet beispielsweise seit 41 Jahren steigende Dividenden und verzeichnet beeindruckende Einnahmen von über 335 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Chevron, mit 36 Jahren aufeinanderfolgender Dividendenwachstum, und Ovintiv, das die Dividende in den letzten fünf Jahren erhöht hat, spiegeln diese Zuverlässigkeit wider und signalisieren eine sichere Anlageoption für Investoren, die von aktuellen hochverzinslichen Investmentmöglichkeiten am Markt profitieren möchten.

Schuldensituation im Fokus

In einer Zeit hoher Zinsen - eine Herausforderung, aber auch eine Gelegenheit für renditesuchende Anleger - bleibt die Fähigkeit der Unternehmen, mit Schulden umzugehen, von elementarer Bedeutung. Bei Exxon hat die Schuldensituation dazu geführt, dass die Stabilität der Dividenden zu einem zentralen Thema für Investoren geworden ist. Chevron, mit einer beachtlichen Marktkapitalisierung, könnte bei Bedarf Kapital aufbringen, und seine EBIT-Deckung spricht für eine komfortable Schuldentragfähigkeit. Darüber hinaus bringt die Supreme Court-Entscheidung, die 40 Jahre alte Doktrin, die unter dem Namen "Chevron-Präferenz" bekannt geworden ist, aufzuheben, eine neue Dynamik in die Regularien. Diese Entscheidung, welche von konservativen Richtern getroffen wurde, weist darauf hin, dass Gerichte, nicht Behörden, Gesetze auszulegen haben, was potenziell weitreichende Auswirkungen auf Geschäftsregulierungen und damit verbundene Belastungen für Unternehmen haben könnte.

