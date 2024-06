Nvidia, der führende Produzent von AI-Chips, besticht durch eine beeindruckende Vorhersage von Technologieanalysten bezüglich enormer Wachstumschancen in den kommenden Jahren. Das Unternehmen, bekannt für seine ganzheitliche Hardware- und Softwarelösungen, erlangt einen entscheidenden Vorteil im boomenden Bereich der künstlichen Intelligenz. Mit einer fortschrittlichen "Full-Stack"-Strategie steuert es auf erhebliche Aktionärsrenditen zu. Die Ausrichtung auf jährlich innovative Produktentwicklungen verleiht Entwicklern und Kunden gleichermaßen Sicherheit in Bezug auf bevorstehende Upgrades, wobei Nvidia den Markt für AI-Trainingschips unangefochten anführt. Besonders das bevorstehende System "Blackwell", das arriviert, soll Nvidia's Führung noch weiter zementieren, was eine beispiellose Cash-Generierung von geschätzten 270 Milliarden in den nächsten drei Jahren versprechen könnte. Eine derartige Liquiditätsschwemme [...]

