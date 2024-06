NEW YORK, 28. Juni 2024 - Laut den Ermittlungen mehrerer Anwaltskanzleien steht das Unternehmen Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:ELAN), das sich auf die Entwicklung von Tiermedikamenten spezialisiert hat, unter Verdacht, gegen die Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die Untersuchung folgt auf die Ankündigung von Elanco, dass deren wichtigste Produkte in der Entwicklungspipeline, Zenrelia und Credelio Quattro, möglicherweise von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) im Juni 2024 nicht genehmigt werden. Die Anwaltskanzlei, welche die Interessen der Anleger vertritt, hat jüngst bedeutende Erfolge erzielt, darunter die Einigung im Wert von über 900 Millionen Dollar gegen den Vorstand von Tesla (NASDAQ:TSLA) und eine 420 Millionen Dollar Vergleichssumme gegen Teva Pharmaceutical (NYSE:TEVA). Die Situation verschärfte sich für Elanco, als [...]

Hier weiterlesen