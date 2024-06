Alphabet Inc. C Aktie befindet sich in einer Übergangsphase mit multiples Risiken, darunter der Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf Suchanfragen, die das Anzeigengeschäft negativ beeinflussen könnten. Analysten heben darüber hinaus den anwachsenden Verlust von Suchanteilen an Wettbewerber Bing und die Verlagerung von Suchanzeigenumsätzen hin zu Einzelhandelsmedien hervor. Ein weiterer Faktor ist das aggressive Vordringen eines Konkurrenten in den Bereich Videoanzeigen, was die Dynamik des Anzeigenverkaufs auf der Plattform des Technologieunternehmens beeinträchtigen könnte. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Konkurrenzdynamik das Unternehmen zu unerwartet hohen Kapitalausgaben für KI-Investitionen veranlassen könnte. Im Bereich der Halbleiter weist ein Hersteller für KI-Speicherchips nach Vorlage quartalsweiser Ergebnisse einen Rückgang auf, bleibt jedoch aus Sicht der Analysten attraktiv, mit der Erwartung einer Verbesserung der Einnahmen und der Bruttomargen bis 2025.

KI-Partnerschaften und Marktkonzentration

Die aktuellen Entwicklungen unter den Partnerschaften im Bereich KI, wie die exklusive Zusammenarbeit zwischen einem großen Softwareunternehmen und OpenAI, locken die Aufmerksamkeit der EU-Wettbewerbsbehörden auf sich, die eine marktbeherrschende Stellung fürchten. Des Weiteren könnte eine KI-Vereinbarung zwischen Alphabet Inc. C und einem bedeutenden asiatischen Elektronikkonzern einer genaueren Prüfung unterzogen werden. Die Europäische Kommissarin für Wettbewerb kündigte an, zusätzliche Informationen über die Exklusivklauseln in diesen Abkommen einzuholen, um die Auswirkungen auf den Wettbewerb zu analysieren. Im Zuge dessen sollen auch Praktiken ", bei denen Unternehmen mehr wegen ihres Talents übernommen werden, analysiert werden, um sicherzustellen, dass diese nicht ungesehen die Fusionskontrollregeln umgehen, wenn sie im Grunde zu einer Marktkonzentration führen.

