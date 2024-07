EQS-Media / 01.07.2024 / 07:00 CET/CEST

INSTANBUL - ( EuropeNewswire.Net ) -- Türkiye wurde nach der Generalversammlung der Financial Action Task Force (FATF) in Singapur von der grauen Liste gestrichen, auf der es seit Oktober 2021 steht. Wichtige Vertreter der Wirtschaft begrüßten die Entscheidung.



BankPozitif-Vorsitzender Dr. Erkan Kork



Mit der Entscheidung wird erwartet, dass sich die Kapitalflüsse ausländischer Investoren in die Türkiye beschleunigen werden. Der Vorsitzende der BankPozitif, Dr. Erkan Kork, erklärte zu diesem Thema, dass es mit der Entscheidung über die graue Liste keine Hindernisse mehr für internationale Investitionen gebe, und sagte: "Wir werden kurz- und mittelfristig die positiven Auswirkungen des Ausstiegs aus der grauen Liste sehen. Wie Sie wissen, konnten die meisten internationalen Investmentfonds aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht in Länder investieren, die auf der grauen Liste stehen. Mit der getroffenen Entscheidung können Fonds nun in Türkiye investieren. Ich glaube, dass ein ernsthafter Kapitalfluss beginnen wird. Ich denke, es wird auch eine Zunahme von Unternehmenskäufen und -fusionen geben. Ich erwarte, dass das Interesse an TL-Vermögenswerten auf der Aktienmarktseite zunehmen wird", sagte er.



"Die türkische Wirtschaft wird ein viel besseres Niveau erreichen"



Dr. Erkan Kork betonte, dass die türkische Wirtschaft mit dem Rückgang der Inflation in der zweiten Jahreshälfte ein besseres Niveau erreichen wird, und sagte, dass die Entscheidung von der grauen Liste einen starken Beitrag zu den positiven Aussichten der Wirtschaft leisten wird. Kork fuhr mit seinen Worten fort: "Türkiye hat bisher wichtige Reformen durchgeführt, um aus der grauen Liste herauszukommen. Der nächste Schritt besteht darin, die Früchte der geleisteten Arbeit zu ernten. Am 19. Juli hat die internationale Ratingagentur Moody's eine Bewertung von Türkiye vorgenommen. Ich erwarte, dass sich die Entscheidung im Bericht von Moody's positiv widerspiegeln wird. Unser Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine starke Unterstützung für das Wirtschaftsmanagement, und das ist sehr wertvoll. "Ich gratuliere der gesamten Wirtschaftsführung, insbesondere unserem Finanzminister Mehmet Simsek, der große Anstrengungen unternommen hat, um diese Entscheidung zu treffen", sagte er.



Der Ausstieg aus der grauen Liste bedeutet, dass Türkiye die Finanzvorschriften und internationalen Standards einhält. Es trägt auch dazu bei, dass die Türkei von internationalen Investoren und Finanzinstituten als zuverlässiger angesehen wird.



