Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Hongkong blieben die Börsen wegen des Feiertages zum Tag der Errichtung der Sonderverwaltungsregion Hongkong geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:01 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.531,75 +0,2% +12,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 19.954,50 +0,1% +14,7% Euro-Stoxx-50 4.939,06 +0,9% +9,2% Stoxx-50 4.510,72 +0,4% +10,2% DAX 18.293,15 +0,3% +9,2% FTSE 8.187,27 +0,3% +5,6% CAC 7.595,68 +1,6% +0,7% Nikkei-225 39.631,06 +0,1% +18,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 130,72 -0,80 -6,95

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,01 81,54 +0,6% +0,47 +14,4% Brent/ICE 85,43 85,00 +0,5% +0,43 +12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,195 34,51 -0,9% -0,31 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.332,71 2.326,65 +0,3% +6,06 +13,1% Silber (Spot) 29,25 29,14 +0,4% +0,11 +23,0% Platin (Spot) 983,65 998,28 -1,5% -14,63 -0,8% Kupfer-Future 4,41 4,39 +0,4% +0,02 +12,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Für die Ölpreise geht es moderat nach oben. Die Preise für Brent und WTI erholen sich damit von den leichten Abgaben zum Wochenausklang. Die Bohrtätigkeit in den USA hat sich weiter verlangsamt und die Zahl der aktiven Ölbohranlagen sei um sechs auf 479 gesunken, den niedrigsten Stand seit Dezember 2021, so die ING.

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnet sich zu Wochenbeginn eine etwas höhere Eröffnung ab. Vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Juni und dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürfte der Handel jedoch in ruhigen Bahnen verlaufen. Zudem ruht der Handel am Donnerstag wegen des "Independence Day". Am Mittwoch gibt es lediglich einen verkürzten Handel. Der BNP Paribas zufolge könnten die Märkte eher auf eine negative Überraschung vom Arbeitsmarkt reagieren als auf eine positive. "Eine negative Überraschung bei den Beschäftigtenzahlen könnte die aktuellen Markterwartungen zweier Zinssenkungen im Jahr 2024 festigen", so die Analysten. Bei den Einzelwerten verliert die Boeing-Aktie vorbörslich 1,1 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat sich mit Spirit Aerosystems auf eine Übernahme seines Zulieferers geeinigt. Der Flugzeughersteller kauft den Großteil von Spirit in einem 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Einzelne Werke des Zulieferers, die für Airbus produzieren, gehen allerdings an den europäischen Rivalen. Spirit Aerosystems steht im Zentrum der Qualitätsprobleme bei der 737 Max. Bei Boeing ist man der Ansicht, dass sich durch die Übernahme die Sicherheit und die Qualität der Produktion verbessern könnten. Für die Papiere von Spirit Aerosystems geht es um 5,8 Prozent nach oben.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende Adtran Networks 0,52 EUR Datron 0,20 EUR Ecotel 0,47 EUR Einhell 2,90 EUR Vereinigte Filzfabriken 15,82 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj - US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,7 1. Veröff.: 51,7 zuvor: 51,3 16:00 Bauausgaben Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 49,2 Punkte zuvor: 48,7 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

Weiter mit leichten Gewinnen zeigen sich Europas Börsen am Montagmittag. Thema Nummer eins ist das Ergebnis des ersten Wahlgangs der Parlamentswahl in Frankreich vom Sonntag. Und diese ist nach Einschätzung von Jefferies "besser als befürchtet" ausgefallen. Es gab weder einen klaren Sieg für rechts noch links im ersten Wahlgang. Gewinner ist die Börse in Paris, hier steigt der CAC-40 um 1,6 Prozent. Zu den Gewinnern gehören vor allem die Banken, deren Branchen-Index europaweit um 2,0 Prozent zulegt. Die größte Überraschung ist wohl die hohe Wahlbeteiligung in Frankreich, die die Ergebnisse der zweiten Runde schwerer vorhersehbar machen könnte, und die Unsicherheit über den wirtschaftlichen und fiskalischen Ausblick bleibt hoch, heißt es von Capital Economics. Entschieden ist für die Volkswirte der Commerzbank nach der ersten Runde der Wahlen noch nichts, da in den meisten Wahlbezirken ein zweiter Wahlgang notwendig sei. Für diesen haben das Macron-Lager und das Linksbündnis angekündigt, ihre Kandidaten zurückzuziehen, wenn der Kandidat des anderen Lagers im ersten Wahlgang besser abgeschnitten hat. Dies schmälert die Chancen des RN auf eine absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Eine Koalition aus dem Macron-Lager und dem Linksbündnis dürfte es aber wohl kaum geben. Boeing hat sich mit Spirit Aerosystems auf eine Übernahme seines Zulieferers geeinigt. Der Flugzeughersteller kauft den Großteil von Spirit in einem 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Teile des Zulieferers, die für Airbus produzieren, gehen aber an den europäischen Rivalen. Im Rahmen der Transaktion erhält Airbus (+2,2%) eine Zahlung von 559 Millionen US-Dollar von Spirit Aerosystems. Die Analysten der DZ werten die Übernahme positiv für Airbus. Aktien der Unternehmen aus dem Hausbau-Sektor sind an der Börse in London gefragt, nachdem die Hauspreise in Großbritannien im Juni laut dem Nationwide-Hauspreisindex von den Mai-Niveaus gestiegen sind. Für Anglo American geht es um 2,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat nach einem Brand in seiner Grosvenor-Kohlemine in Australien seine Förderung dort ausgesetzt. Laut den Citi-Analysten könnte dies die Pläne des Konzerns zum Verkauf der Kohlebergbausparte beeinträchtigen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:50 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0749 +0,1% 1,0761 1,0710 -2,7% EUR/JPY 173,20 +0,3% 173,29 172,36 +11,3% EUR/CHF 0,9689 +0,4% 0,9676 0,9630 +4,4% EUR/GBP 0,8481 -0,1% 0,8496 0,8477 -2,2% USD/JPY 161,13 +0,2% 161,04 160,92 +14,4% GBP/USD 1,2673 +0,2% 1,2665 1,2635 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2984 +0,0% 7,3017 7,2996 +2,5% Bitcoin BTC/USD 62.795,67 +1,5% 63.358,89 60.793,06 +44,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich mit leichten Abgaben. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent. Dagegen wertet der Euro leicht auf und gewinnt 0,1 Prozent auf 1,0749 Dollar. Kommentare begründen dies damit, dass sich nach der ersten Runde der Wahlen zur Nationalversammlung in Frankreich keine absolute Mehrheit für Parteiengruppierungen abzeichnet, die in ihren Wahlprogrammen eher marktunfreundliche Programmpunkte aufgeführt hatten. "Mehr wissen wir aber erst am kommenden Sonntag nach den Stichwahlen", heißt es von der Deutschen Bank.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Montag mit Aufschlägen geschlossen, nachdem sich die Indizes im Verlauf von den Tagestiefs gelöst und zum Teil ins Plus gedreht hatten. Die Gemengelage sei schwierig zu fassen, hieß es. Gleichwohl sei der Zinssenkungsoptimismus für die USA im Verlauf wieder etwas gestiegen und habe die Kurse gestützt. Denn in den USA hatte der PCE-Deflator wie erwartet in die für den Markt richtige Richtung gezeigt. Die Aktivität der chinesischen Industrie sendete zwiespältige Signale aus, womit sich aber die Hoffnung auf staatliche Stimuli erhöhte. Der Schanghai-Composite stieg nach anfänglichen Verlusten um 0,9 Prozent und führte das Tableau der Gewinner der Region an. Investoren hätten auf wirtschaftliche Stimuli gesetzt, die von der KP auf ihrem Treffen im Juli beschlossen werden könnten, hieß es. Konjunkturhoffnungen kamen auch aus Taiwan. Die neuesten Einkaufsmanagerdaten verzeichneten das stärkste Wachstum seit über zwei Jahren. In Tokio stieg der Nikkei-225 um 0,1 Prozent. Die Stimmung unter japanischen Großkonzernen hat sich erneut verbessert, wie aus der vierteljährlich veröffentlichten Tankan-Unternehmensumfrage der Bank of Japan (BoJ) hervorging.

CREDIT

