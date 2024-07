Pfizer hat bekanntgegeben, dass ein neues Mitglied den Aufsichtsrat des Unternehmens mit sofortiger Wirkung verstärken wird. Der 57-jährige Neuzugang, früherer President und CEO einer weltweit agierenden Vermögensberatung, wird zusätzlich die Audit- und Vergütungsausschüsse des Aufsichtsrats bereichern. Durch seine vorherige Tätigkeit, einschließlich hochrangiger Positionen in renommierten Vermögensverwaltungsgesellschaften sowie als Partner einer weltweit führenden Unternehmensberatung, verfügt er über weitreichende Erfahrungen in Investmentmanagement, Finanzmärkten und globalem Wirtschaften. Dieses Know-how soll die Dynamik von Pfizer weiter vorantreiben und dazu beitragen, das Potential des Unternehmens voll auszuschöpfen.

Strategische Erweiterung des Aufsichtsrats

Dieser Schritt ist Teil von Pfizers fortlaufendem Bestreben, Spitzenleistungen in Qualität, Sicherheit und Wert bei der Entwicklung und Herstellung von Gesundheitsprodukten zu liefern. Mit der Verpflichtung von Expertise in zentralen Wirtschaftsbereichen wird unterstrichen, dass gerade in einem schwankenden Aktienmarkt die klar definierte Richtung und das fundierte Urteilsvermögen des leitenden Gremiums wesentlich sind. Die diversifizierte Erfahrung, Kompetenz und Perspektive des Aufsichtsrats sollen weiterhin genutzt werden, um sowohl Menschen weltweit durch fortschrittliche Therapien zu helfen als auch den Wert für Aktionäre nachhaltig zu steigern.

