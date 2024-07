Air Liquide, ein weltweit führender Anbieter von Gasen, Technologien und Dienstleistungen für Industrie und Gesundheitswesen, hat wichtige Schritte zur Realisierung seiner Zukunftsstrategie im Rahmen des ADVANCE-Plans für 2025 bekannt gegeben. Mit einer Präsenz in 72 Ländern und mehr als 4 Millionen Kunden fokussiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Lösungen für den Klimawandel und die Energiewende, insbesondere in Bezug auf Wasserstoff. Die Gruppe will ihre globale Performance stärken, indem sie sowohl finanzielle als auch extra-finanzielle Dimensionen vereint. Mit einer neuen Organisationsstruktur zielt Air Liquide darauf ab, seine Effizienz und Agilität zu steigern und sich langfristig auf nachhaltiges Wachstum auszurichten. Eine Vereinfachung der organisatorischen Matrix soll zur Performancesteigerung beitragen, indem operative und funktionale Bereiche nun direkt interagieren. Für das Unternehmen, das seit 1902 auf dem Markt ist und 2023 einen Umsatz von mehr als 27,5 Milliarden Euro erzielte, bilden Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff die Grundlage seiner wissenschaftlichen Arbeit.

Strategische Transformation ab September angekündigt

Ab dem 1. September 2024 werden mehrere Änderungen in Organisation und Führung eingeführt, um verschiedene Wachstumschancen zu erschließen, die sowohl die industrielle Dekarbonisierung als auch das Wachstum im Elektroniksektor unterstützen sollen. Air Liquide kündigt an, durch vereinfachte Strukturen schneller Entscheidungen treffen und die umfangreichen Investitionsmöglichkeiten ausnutzen zu können. Dies soll den Grundstein für eine verbesserte Kundenorientierung und eine Stärkung des Engagements der Teams des Unternehmens legen. Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen soll Air Liquide für die Herausforderungen und Chancen der Zukunft gerüstet sein und gleichzeitig die Erwartungen seiner Kunden sowie Mitarbeiter effektiv erfüllen.

