Technologiegiganten unter Druck trotz starker Prognosen

Chicago, IL - 1. Juli 2024 - Angesichts der beträchtlichen Schwankungen im US-Aktienmarkt, insbesondere im Technologiebereich, stehen die Aktien von Großunternehmen in engem Zusammenhang mit der AI-Branche in der letzten Woche spürbar unter Druck. Besonders Nvidia, Super Micro Computer und Broadcom haben Einbußen verzeichnet, wie in der Entwicklung seit letzten Freitag dargestellt wird. Dennoch liefert die Aktienanalyse bemerkenswerte Einsichten. Der Technologieriese Broadcom beispielsweise konnte dank neuer Höhenflüge in seinen AI-Produktumsätzen die Investoren überzeugen und erwartet nun eine noch positivere Umsatzprognose für das laufende Jahr, mit einem beeindruckenden Free Cashflow von 5,3 Milliarden Dollar.

Inmitten möglicher Zweifel steht fest, dass es sich momentan bei den genannten Unternehmen [...]

Hier weiterlesen