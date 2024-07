Amazon hat als erstes Unternehmen eine globale Norm für die Überprüfung von CO2-Kompensation umgangen, die von einer vom Gründer hauptsächlich finanzierten Non-Profit-Organisation entwickelt wurde. Das breit aufgestellte Einzelhandelsunternehmen entwickelt seither einen neuen Standard namens Abacus in Zusammenarbeit mit einem CO2-Register, der die Qualität von Kompensationen in Aufforstung und Agroforstwirtschaft sicherstellen soll. Technologiegiganten signalisieren bereits Interesse an diesen neu zertifizierten Krediten, um ihre markierten CO2-Emissionen bis zum Jahr 2040 auf Netto-Null zu reduzieren. Kritiker befürchten jedoch, dass dieser Schritt zu Verwirrung auf dem Markt und zu einem Nachlassen der Offset-Standards führen könnte.

Unternehmensanteile und Markteinblicke

Während Amazon seine Umweltziele verfolgt, erzielte es einen weiteren Meilenstein, indem es in die Liga der Unternehmen mit einem Marktwert von zwei Billionen Dollar aufstieg. Dies deutet auf das Vertrauen der Investoren und eine bedeutende Marktpräsenz hin. Zudem verkaufte ein hochrangiger Unternehmensvertreter kürzlich Anteile im Wert von fast einer Million Dollar, was auf ein fortgesetztes Vertrauen in die Unternehmensprognosen schließen lässt. Der Verkauf erfolgte unter einem vordefinierten Plan, der es Führungskräften des Unternehmens ermöglicht, ohne Anschuldigungen von Insiderhandel Anteile zu übertragen.

