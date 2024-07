Hier gibt es ein Heibel-Ticker PLUS Update, wie ich die Heibel-Ticker PLUS Mitglieder mit unseren Updates zu Titeln unseres Portfolios auf dem Laufenden halte: PVA Tepla: HV-Verschiebung Das Update ist von Mo, 24. Juni um 14:51 Uhr. "Am Freitag (21. Juni 2024) schickte PVA Tepla eine Meldung rund, dass die Hauptversammlung nicht wie geplant am 26. Juni 2024 stattfinden wird. Grund dafür ist die Wahl des Aufsichtsrats: Zwei der drei Mitglieder würden die erforderliche Mehrheit nicht erhalten. Nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...