American Express, ein Name, der besonders bei Geschäftsleuten beliebte Kreditkartenbeziehungen signalisiert, vertieft sein Engagement im hart umkämpften Markt der Reservierungs-Apps durch eine neu vermeldete Akquisition. Mit einem reinen Bargeldgeschäft von 400 Millionen US-Dollar übernimmt das Unternehmen eine Plattform, die bereits ein beachtliches Portfolio von 7.000 Restaurants und buchbaren Unterhaltungserlebnissen zu bieten hat. Diese Akquisition ist ein strategischer Schachzug, mit dem Ziel, den Karteninhabern, die gemeinsam 100 Milliarden US-Dollar in Restaurants im Jahr 2023 ausgegeben haben, noch mehr Wahlmöglichkeiten in puncto Tischreservierungen zu bieten.

Exklusives Genusserlebnis für Premium-Kunden

American Express stärkt mit diesem Schritt seine Positionierung im Bereich der gehobenen Gastronomie- und Erlebnisreservierungen. Premium-Kunden, einschließlich Inhaber der Platin- und Delta SkyMiles Reserve Karten, profitieren bereits von privilegiertem Zugang zu begehrten Tischen, Einblick in bevorzugte Benachrichtigungen über Tischfreigaben und exklusive kulinarische Erfahrungen mit namhaften Küchenchefs. Zusätzlich zu diesen bereits bestehenden Vorzügen soll nun das Angebot schlagkräftig erweitert werden, um den Anforderungen der jungen Generationen gerecht zu werden, die laut Unternehmensangaben etwa 75% der neuen Karteninhaber für die Premium-Kartenmodelle ausmachen. In einer dynamischen Restaurantreservierungslandschaft, wo Online-Buchungen und ein wachsender Schwarzmarkt für Buchungen treiben, setzt American Express so einen neuen Standard für seine Kunden.

American Express Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...