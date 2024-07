Im Smartphone-Markt kündigt sich für das Technologieunternehmen mit dem angebissenen Apfel-Logo eine era of Herausforderungen an. Mit einem Signifikanten Anteil des Gesamtumsatzes aus iPhone-Verkäufen bleibt diese Sparte entscheidend. Obwohl das Unternehmen selbstsicher die Wachstumsmöglichkeiten in seinem drittgrößten Markt lobt und beeindruckende Verkaufszahlen verzeichnet, legt die Wettbewerbssituation nahe, dass der erfolg nicht selbstverständlich ist. Analysten diskutieren den Einfluss von regionalen Konkurrenten, deren Aufholjagd nach US-Sanktionen Fragen zur künftigen Marktdominanz aufwerfen. Ein wichtiges Barometer für den Erfolg war zuletzt ein bedeutendes Einkaufsfestival, bei dem die Verkaufszahlen des Unternehmens beeindruckten, trotzdem blieb der Gesamtblick gemischt.

Dienstleistungen Trotz Gegenwinds Erfolgreich

Indes wird das Services-Geschäft, insbesondere der App-Store, als stabilisierender Erfolgsfaktor hervorgehoben. [...]

Hier weiterlesen