FREMONT, Calif., - Enphase Energy, ein weltweit agierendes Technologieunternehmen im Energieberekt und führender Anbieter von Mikroinverter-basierten Solar- und Batteriesystemen, verkündete heute die Verfügbarkeit seiner Cloud-basierten Design- und Angebotssoftware Solargraf® in den Niederlanden. Das Tool, das schon für private und gewerbliche Projekte in den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Deutschland und Österreich genutzt wird, wird nun das Vorgehen bei Solarinstallationen in den Niederlanden modernisieren. Durch intelligente Integration von Batteriesystemen und fortschrittliche Designwerkzeuge bietet Solargraf Einblicke in mögliche Einsparungen und verbessert gleichzeitig automatisch die Platzierung von Solaranlagen. Mit dynamischen Stromtarifen ausgestattet, ermöglicht die Software finanzielle Berechnungen, die auf die Komplexität des niederländischen Energiemarktes abgestimmt sind, und rüstet Installateure mit umfassenden Instrumenten aus, um personalisierte Energiesysteme [...]

