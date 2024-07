Die jüngsten Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs signalisieren das Ende der Chevron-Doktrin und sorgen für Unsicherheit in verschiedenen Sektoren der amerikanischen Wirtschaft. Die Doktrin, die seit 1984 galt und besagte, dass Gerichte der Auslegung von Bundesgesetzen durch Expertenbehörden folgen sollen, sofern diese "vernünftig" erscheint, wurde zugunsten einer erhöhten richterlichen Kontrolle verworfen. Diese Änderung lässt tiefgreifende Konsequenzen für die Interpretation und Anwendbarkeit von Gesetzen prognostizieren, insbesondere in umweltrechtlichen und gesundheitsbezogenen Fällen sowie in der Lebensmittelindustrie und Energieinfrastruktur.

Verstärkte Unsicherheit durch Wegfall der Doktrin

Insbesondere die Regulierungsmacht von Bundesbehörden wird limitiert, was zu vermehrten Rechtsunsicherheiten führt und möglicherweise Investitionen in die Energieinfrastruktur hemmen könnte. Die Lebensmittelindustrie, welche von einer Vielzahl an Regeln der Gesundheitsbehörde FDA umfasst wird, sieht sich nun möglichen juristischen Herausforderungen ihrer Richtlinien gegenüber, etwa was Natriumreduktion in Lebensmitteln angeht. Auch könnten durch die Gerichtsentscheidungen Staaten eine ausgedehntere regulative Rolle einnehmen, was zu einem Flickenteppich verschiedener Regelungen im ganzen Land führen würde. Diese neue Ära der Rechtsprechung könnte somit insgesamt zu einer Zunahme gerichtlicher Auseinandersetzungen führen und lässt die Zukunft vieler Branchen prekär erscheinen.

