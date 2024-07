DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: An den US-Finanzmärkten gibt es aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Donnerstag nur einen verkürzten Handel.

DONNERSTAG: Wegen des Unabhängigkeitsfeiertags ruht das Geschäft an den US-Finanzmärkten.

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,2 (Mai: 54,0) Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit acht Monaten. Der Index blieb aber den 18. Monat in Folge im Wachstumsbereich. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +160.000 Stellen zuvor: +152.000 Stellen 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 233.000 zuvor: 233.000 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -76,30 Mrd USD zuvor: -74,56 Mrd USD 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,8 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,8 Punkte zuvor: 53,8 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.563,25 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.246,00 -0,0% Nikkei-225 40.539,93 +1,2% Hang-Seng-Index 17.964,38 +1,1% Kospi 2.791,82 +0,4% Schanghai-Composite 2.984,18 -0,4% S&P/ASX 200 7.737,70 +0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Der positive Trend der Wall Street erreicht auch die Börsen der Region. Im späten Geschäft geht es bis auf Schanghai, wo schwache Daten belasten, durch die Bank aufwärts. Getragen wird die positive Stimmung von Zinssenkungshoffnungen in den USA, nachdem US-Notenbankgouverneur Jerome Powell gute Fortschritte in Kampf gegen die Inflation attestiert hat. In Japan stabilisiert sich der Yen in der Nähe seines 38-Jahrestiefs, erholt sich jedoch von der jüngsten Talfahrt nicht. Die Yen-Schwäche stützt weiterhin den Aktienmarkt. Schwache Daten aus dem japanischen Dienstleistungssektor machen die seit Monaten diskutierte Zinserhöhung in Japan wieder unwahrscheinlicher. Diese Spekulation belastet den Yen. Auch aus China kommen schwache Daten: Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Belastet von Software- und Immobilientiteln verliert der Schanghai-Composite. In Hongkong ist die Stimmung besser. Die Börse hier ist internationaler aufgestellt und orientiert sich daher stärker an den US-Leitbörsen. Der Kospi in Südkorea wird befeuert von Batterie- und Automobilpapieren. Ähnlich wie in Hongkong blicken die Akteure gen USA. Nach der Tesla-Rally steigen die Kurse der Batteriehersteller LG Energy Solution und Samsung SDI um 4,8 bzw. 2,1 Prozent. In Australien stützen positive Einzelhandelsumsätze kaum.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 39.331,85 +0,4% 162,33 +4,4% S&P-500 5.509,01 +0,6% 33,92 +15,5% Nasdaq-Comp. 18.028,76 +0,8% 149,46 +20,1% Nasdaq-100 20.011,89 +1,0% 199,67 +18,9% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 849 Mio 864 Mio Gewinner 1.843 905 Verlierer 958 1.891 Unverändert 80 85

Freundlich - Nach einem verhaltenen Beginn legten die Kurse im Verlauf immer weiter zu, insbesondere die technologielastigen Nasdaq-Indizes. Mit den Renditen am Anleihemarkt ging es nach der Aufwärtstendenz an den Vortagen wieder etwas nach unten, was die Stimmung für Aktien stützte. Mit Abstand Tagessieger waren Autoaktien (über 8% Plus). Tesla bauten ihre kräftigen Vortagesgewinne um 10,2 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte Januar aus. Der E-Autopionier schnitt mit den Absatzzahlen für das zweite Quartal besser als erwartet ab. Rivian (+7%) steigerte den Absatz stärker als erwartet. Nikola schnellten um 8,6 Prozent nach oben. Der Hersteller hybrider Lkw übertraf die eigenen Erwartungen bei den Auslieferungen. Polestar gaben dagegen um 1,2 Prozent nach. Das Unternehmen fuhr einen operativen Verlust ein. GM (+0,6%) profitierten kaum davon, dass der Autobauer den besten Quartalsabsatz seit einigen Jahren meldete. Arzneimittelaktien wurden eher verkauft. US-Präsident Joe Biden und Senator Bernie Sanders hatten den dänischen Arzneimittelhersteller Novo Nordisk aufgefordert, die Preise für Wegovy und Ozempic "erheblich zu senken". Zugleich forderten sie eine Ausweitung des Medicare-Programms zur Aushandlung von Medikamentenpreisen. Eli Lilly gaben um 0,8 Prozent nach, Pfizer um 1,4 und Merck um 0,1 Prozent. Dass Eli Lilly die lange erwartete US-Zulassung für ein Alzheimer-Medikament erhielt, stützte den Kurs allenfalls leicht. Paramount Global legten um 5,7 Prozent zu. Laut der New York Times erwägt der Milliardär Barry Diller ein Übernahmeangebot.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 -1,1 4,75 31,6 5 Jahre 4,39 -3,1 4,42 38,9 7 Jahre 4,40 -3,7 4,43 42,7 10 Jahre 4,43 -3,5 4,46 54,9 30 Jahre 4,60 -3,3 4,63 62,7

Mit den Renditen ging es nach der Aufwärtstendenz an den Vortagen wieder etwas nach unten. Zwar fiel die Zahl der offenen Stellen höher als erwartet aus, was einen robusten Arbeitsmarkt signalisiert und eher gegen sinkende Zinsen sprach. Allerdings sagte US-Notenbankchef Jerome Powell, dass die Inflation nach einem Aufbäumen zu Beginn des Jahres wieder auf dem Rückzug sei. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung im September lag zuletzt bei knapp 70 Prozent, etwas höher als am Vortag.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:38 % YTD EUR/USD 1,0737 -0,1% 1,0746 1,0716 -2,8% EUR/JPY 173,74 +0,2% 173,46 173,24 +11,7% EUR/GBP 0,8468 -0,1% 0,8472 0,8494 -2,4% GBP/USD 1,2681 -0,0% 1,2684 1,2616 -0,4% USD/JPY 161,81 +0,2% 161,44 161,65 +14,8% USD/KRW 1.391,84 +0,4% 1.386,58 1.388,82 +7,2% USD/CNY 7,1366 +0,1% 7,1323 7,1365 +0,5% USD/CNH 7,3102 +0,0% 7,3071 7,3068 +2,0% USD/HKD 7,8130 -0,0% 7,8137 7,8127 +0,1% AUD/USD 0,6672 +0,1% 0,6666 0,6641 -2,0% NZD/USD 0,6074 -0,0% 0,6076 0,6049 -3,9% Bitcoin BTC/USD 60.891,18 -1,6% 61.885,91 62.547,46 +39,8%

Es tat sich wenig, der Euro wurde zuletzt mit 1,0745 Dollar gehandelt.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,20 82,81 +0,5% +0,39 +16,1% Brent/ICE 86,69 86,24 +0,5% +0,45 +14,2%

Die Ölpreise sanken leicht (um bis zu 0,4%) nach dem kräftigen Anstieg vom Vortag auf Zweieinhalbmonatshochs. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.334,95 2.329,64 +0,2% +5,31 +13,2% Silber (Spot) 29,70 29,53 +0,6% +0,17 +24,9% Platin (Spot) 997,89 995,50 +0,2% +2,39 +0,6% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,5% +0,02 +13,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verbilligte sich um 0,1 Prozent.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

USA - Politik

Ein Richter hat die Verurteilung von Ex-Präsident Donald Trump wegen Schweigegeldzahlungen auf September verschoben und damit einem Antrag Trumps stattgegeben, abzuwägen, ob die Immunitätsentscheidung des Obersten Gerichtshofs seine strafrechtliche Verurteilung in New York beeinflusst. Das Urteil, das nun für den 18. September angesetzt ist, sollte ursprünglich am 11. Juli gefällt werden.

ELI LILLY

hat die lange erwartete US-Zulassung für sein Alzheimer-Medikament Kisunla erhalten, das den Wandel in der Behandlung dieser Demenzerkrankung beschleunigen wird. Kisunla wird monatlich verabreicht und kostet für eine sechsmonatige Behandlung etwa 12.522 Dollar, für zwölf Monate 32.000 und für 18 Monate 48.696 Dollar. Einige Patienten, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde, nahmen bislang eine Pille, um die Symptome zu lindern. Andere landeten in Einrichtungen, die sich um sie kümmerten, sobald sie sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Die Behandlung der Alzheimer-Krankheit könnte sich ähnlich entwickeln wie die Behandlung von Krebs oder rheumatoider Arthritis, bei der Patienten in Scharen zu Infusionen kommen.

PARAMOUNT

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 01:39 ET (05:39 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

Das US-Filmstudio steht nach langem Tauziehen vor der Übernahme. Die Produktionsfirma Skydance habe eine vorläufige Vereinbarung zum Erwerb von National Amusements für 1,75 Milliarden US-Dollar erzielt, dem Mehrheitseigentümer von Paramount, sagen mit den Vorgängen vertraute Personen. Skydance soll dann mit Paramount verschmolzen werden.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2024 01:39 ET (05:39 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.