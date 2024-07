Das Technologie- und E-Commerce-Unternehmen Amazon steht laut Analytikern unmittelbar vor einem entscheidenden Wendepunkt im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Eine kürzlich durchgeführte Kundenumfrage enthüllt, dass die Amazon Web Services (AWS) einen beschleunigten Vertriebszyklus erfahren, getrieben durch die gestiegene Nachfrage bei Treffen der Europäischen Zentralbank und den vermehrten Ausstiegen aus Datenzentrumverträgen. Dieser Trend begünstigt einen schnelleren Umsatzwachstum für AWS. Eine bemerkenswerte Erkenntnis ist der Fortschritt von Generative AI-Projekten (Gen-AI), die innerhalb der nächsten sechs Monate kommerziell zum Einsatz kommen könnten. Experten haben in Anbetracht dieser Entwicklungen ihre Überzeugung bezüglich des Umsatzwachstums erhöht und ein Jahreswachstum von 20% prognostiziert, im Vergleich zum Marktkonsens von 17,5%. Das Unternehmen bestätigt seine Rolle als Top-Anlageempfehlung mit einem anvisierten Aktienpreisziel von 240 Dollar.

Klimaneutralität und Marktbewertung

In einer weiteren Entwicklung unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit durch die Entwicklung eines eigenen Standards zur Kompensation von CO2-Emissionen, genannt Abacus, in Zusammenarbeit mit einem führenden CO2-Register. Ziel ist es, die eigenen Treibhausgasemissionen bis 2040 netto auf null zu reduzieren. Gleichzeitig erreichte Amazon eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 2 Billionen Dollar, was das starke Vertrauen der Investoren inetwa allem den KI-Technologien da Unternehmens demonstriert. Mit einem starken Aufwärtstrend in der finanziellen Performance strebt Amazon kontinuierlich nach Innovation und Transformation, sowohl im Kerngeschäft als auch im Bereich der Klimaneutralität.

