Italiens Panzerbestellung treibt Kurs nach oben

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen milliardenschweren Auftrag aus Italien erhalten. Die italienische Regierung plant, über 500 Panzer bei Rheinmetall zu bestellen, was den größten Auftrag in der Firmengeschichte darstellt. Dies gab dem Aktienkurs des Unternehmens einen deutlichen Schub. Bereits zuvor hatte Rheinmetall bedeutende Verträge von der Bundeswehr für Artilleriemunition und militärische Transportfahrzeuge gewonnen. Die neuen Panzer, darunter der Kampfpanzer Panther und der Schützenpanzer Lynx, sollen die italienischen Streitkräfte modernisieren.

Mit diesen positiven Nachrichten gehörte Rheinmetall zu den Spitzenreitern im DAX. Der Index legte bis zum Mittag um 0,9 Prozent auf rund 18.330 Punkte zu. Neben Rheinmetall verzeichneten auch Sartorius und die Deutsche Bank starke Kursgewinne. Experten betonten, dass die positive Stimmung an den europäischen Börsen von der späten Euphorie an der Wallstreet profitieren konnte. Aufgrund eines verkürzten Handels an der Wallstreet werden europäische Börsen kurzfristig ohne starke US-Indikationen auskommen müssen. Begleitet wurde der Aufschwung durch einen leichten Anstieg des Euro und einem stabilen Ölpreis bei 86,24 US-Dollar pro Fass der Nordsee-Sorte Brent.

