Diese ISM-Daten hätten ein Börsenbeben auslösen können von Sven Weisenhaus Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich der USA ist gestern so schwach ausgefallen, dass er in gewöhnlichen Zeiten wohl ein Beben an den Börsen ausgelöst hätte. Doch wir befinden uns bekanntlich schon seit geraumer Zeit in einer extremen Marktphase, in der schlechte Nachrichten weitestgehend ignoriert werden. Und so zeigten sich die Anleger auch gestern kaum beeindruckt. Brechen die Geschäfte der US-Dienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...