Virgin Galactic, ein Pionierunternehmen im Bereich des Weltraumtourismus, kämpft mit finanziellen Herausforderungen, die selbst treue Investoren verunsichern. Nach einem Jahr mit einem Kursverlust von ungefähr 84% hat das Unternehmen eine Maßnahme ergriffen, um den Vorschriften der New Yorker Börse gerecht zu werden und einen Aktienpreis über 1 US-Dollar sicherzustellen: einen 1-für-20 Reverse Stock Split. Dies war jedoch ein zweischneidiges Schwert, da die Anleger zwar regulatory compliant bleiben, aber nun weniger Aktien halten, die zudem erheblich an Wert verloren haben. Skeptiker äußern Bedenken bezüglich der Liquiditätsreserven des Unternehmens, obwohl dieses im ersten Quartal 2024 über 867 Millionen US-Dollar in flüssigen Mitteln und marktfähigen Wertpapieren berichtete, in der Hoffnung, dass ab 2026 zwei neue Raumschiffe der Delta-Klasse [...]

