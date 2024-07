Die Delivery Hero Aktie notiert derzeit schwächer an der deutschen Börse. Aktuell kostet die Aktie 21,11 Euro, was einen Rückgang von 62 Cent bedeutet. Dieser Rückgang könnte von einigen kürzlichen Veränderungen und Ankündigungen beeinflusst sein. Der jüngste Quartalsbericht und strategische Änderungen des Unternehmens, insbesondere in Bezug auf den koreanischen Markt, sind im Fokus der Investoren. Die britische Investmentbank Barclays hält dennoch an ihrer Bewertung mit einem Kursziel von 50 Euro fest und verweist auf die dynamische Situation in Korea, inklusive neuer Abogebühren und personeller Veränderungen.

Stimmrechtsmeldung und Marktposition

Eine aktuelle Stimmrechtsmitteilung des Unternehmens zeigt Änderungen in den Beteiligungen. Ein bedeutender Aktionär hat seine Anteile angepasst, was [...]

