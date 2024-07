Die Adidas-Aktie verzeichnet aktuell einen Anstieg und notiert bei 221,00 Euro, was einem Plus von 0,68 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in einer kürzlich veröffentlichten Analyse der kanadischen Bank RBC wider. Analysten dort haben ihre Empfehlung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Sie heben das starke Markenbild und die positive Erwartungsdynamik hervor, trotz einiger Unsicherheiten in Bezug auf zukünftige Gewinnsteigerungen. Insgesamt bleibt die Prognose für Adidas jedoch optimistisch.

Änderungen bei Stimmrechten

Die Adidas AG veröffentlicht zudem eine Mitteilung gemäß Artikel 40, Absatz 1 des WpHG. Hierbei wurde die Stimmrechtsverteilung durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien angepasst. Der neue Gesamtanteil liegt nun bei 6,58 Prozent [...]

Hier weiterlesen