Gestern fand kein Handel an der Wall Street statt, da die Amerikaner ihren Unabhängigkeitstag feierten. Heute stehen die Arbeitsmarktdaten im Fokus, aber in den Einzelthemen rückt Tesla in den Vordergrund. Der US-Elektroautobauer erhält von den Brandenburger Behörden die Genehmigung zur Erweiterung seines Werks in Grünheide bei Berlin. Diese Entscheidung erlaubt es Tesla, die Produktionskapazität zu erhöhen. Die Gigafactory in Grünheide ist ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie des Unternehmens, obgleich sie in der Vergangenheit mit verschiedenen Problemen konfrontiert war.

Auswirkungen auf den Aktienmarkt

Die Genehmigung für den Ausbau dürfte sich positiv auf die Tesla-Aktie auswirken. Das Werk in Grünheide ist Teslas einzige Autofabrik in Europa und soll auf eine Produktionskapazität von einer Million Fahrzeuge erweitert werden. Die Erweiterung stärkt Teslas Position auf dem europäischen Markt und könnte das Vertrauen der Investoren in die langfristigen Wachstumspläne des Unternehmens erhöhen. Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem Strafzölle auf chinesische Fahrzeugimporte in Kraft treten und somit den Wettbewerb auf dem europäischen Markt weiter beeinflussen.

Tesla Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...