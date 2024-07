Herausforderungen durch Frühe Hurrikansaison

Der Dax steuert auf ein starkes Ende der Handelswoche zu, jedoch sieht es für Münchener Rück schwieriger aus. Während der Dax in den letzten fünf Tagen um zwei Prozent zulegen konnte, sank die Münchener Rück Aktie um rund vier Prozent. Analysten von JPMorgan haben die Einstufung für Münchener Rück trotz der Gefahr durch die frühe Hurrikansaison "Beryl" in der Karibik auf "Overweight" belassen, mit einem Kursziel von 515 Euro. Die Hurrikansaison hat historisch früh begonnen, was mögliche negative Auswirkungen auf die Rückversicherer verheißt. Die Preisgestaltung in der Rückversicherungsbranche hat sich zuletzt leicht abgeschwächt, was zusätzlich Druck auf die Aktien ausübt. Dennoch bleibt die langfristige Perspektive positiv, da Analysten Potenzial für positive Überraschungen im Spätzyklus der Unternehmen sehen.

Im breiteren europäischen Versicherungsmarkt zeigt sich ein ähnliches Bild. Der Stoxx Europe 600 Insurance konnte dem starken Gesamtmarkt nicht folgen und zeigt Schwächen. Besonders betroffen waren Unternehmen wie Hannover Rück mit einem Wochenminus von gut einem Prozent und Munich Re. Die Hurrikansaison wirft weiterhin ihre Schatten voraus, und die Marktteilnehmer beobachten gespannt die Entwicklungen und potenziellen Großschäden, die sich auf die Aktienkurse der Rückversicherer auswirken könnten.

