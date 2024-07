Die Leitung einer großen amerikanischen Bankengruppe prognostiziert Veränderungen in der Gebührenstruktur von Girokonten und Vermögensverwaltungstools für ihre Kunden. Aufgrund neuer Regulierungsvorhaben aus Washington, welche die Überziehungskosten für Konten und Strafgebühren für verspätete Kreditkartenzahlungen stark begrenzen sollen, ist die Rede von erheblichen Preissteigerungen im täglichen Bankgeschäft. Diese neuen Vorschriften könnten den Amerikanern signifikant höhere Bankkosten bescheren, sollte das Regelwerk in seiner gegenwärtigen Fassung Gesetz werden. Man rechne mit einem Effekt, bei dem auch andere Institute in gleicher Weise reagieren und die höheren Kosten an die Verbraucher weitergeben.

Institutionelle Anleger zentral für JPMorgan

Das institutionelle Engagement spiegelt sich in einem Anteil von [...]

