Der befürchtete Rechtsruck bei den Wahlen in Frankreich ist ausgeblieben, die politischen Probleme aber bleiben. An den Börsen rücken nun die Ergebnisse der Unternehmen in den Fokus. Charttechnisch stehen die Ampeln auf "Grün".8. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Ergebnisse bei der Stichwahl in Frankreich hinterlassen an den Aktienmärkten zum Start der neuen Woche eine gewisse Ratlosigkeit. Der im Falle einer absoluten Mehrheit der rechten Rassemblement National (RN) befürchtete Crash ...

