Staatshilfen und ihre Auswirkungen

Die EU-Kommission hat eine Untersuchung gegen die während der Corona-Pandemie gewährten Milliardenstaatshilfen für Deutsche Lufthansa eingeleitet. Hintergrund der Prüfung sind Vorwürfe, dass die Hilfen im Umfang von etwa sechs Milliarden Euro nicht im Einklang mit den europäischen Staatshilferegeln standen. Ein Urteil des Gerichts der EU bestätigte, dass bei der Bewertung der Beihilfen Fehler gemacht wurden, insbesondere hinsichtlich der Marktmacht der Lufthansa an wichtigen Flughäfen und vorhandener Sicherheiten des Konzerns. Obwohl Lufthansa die Hilfen inzwischen vollständig zurückgezahlt hat, könnte die Untersuchung neue Unsicherheiten für Investoren mit sich bringen und den Aktienkurs beeinflussen.

Marktentwicklung und Aktienkurs

Mit dem Beginn der Sommerferien in mehreren Bundesländern steigt die Nachfrage nach Flugreisen, was sich positiv auf die Geschäftszahlen der Deutschen Lufthansa auswirken könnte. Während der erste Quartalsbericht 2024 noch Verluste ausweist, erwarteten Experten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 1,14 Euro. Die Aktie zeigte kürzlich eine leichte Erholung und notierte mit leichten Kursgewinnen. Gleichzeitig sind die Erwartungen an die Dividendenausschüttung moderat gesunken. Die Unsicherheiten rund um die EU-Untersuchung könnten jedoch den Kursverlauf in den kommenden Monaten beeinflussen.

