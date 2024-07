Starke Quartalszahlen und positive Prognosen

Die Siemens Healthineers Aktie zeigte sich in der letzten XETRA-Sitzung robust und stieg um 0,3 Prozent auf 53,68 EUR. Das Unternehmen, ein führender Anbieter von Medizintechnik, präsentierte kürzlich solide Quartalsergebnisse. Für das abgelaufene Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen, deutlich höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit 0,09 EUR je Aktie. Der Umsatz stieg ebenfalls leicht von 5,35 Mrd. EUR im Vorjahr auf 5,44 Mrd. EUR. Analysten schätzen, dass Siemens Healthineers für das Jahr 2024 einen Gewinn von 2,20 EUR je Aktie erreichen könnte und prognostizieren eine Dividende von 1,01 EUR pro Aktie.

Langfristige Perspektiven und Marktpositionierung

Experten erwarten, dass die Siemens Healthineers Aktie in den kommenden Monaten weiteres Wachstum erfahren wird. Mit einem Kursziel von durchschnittlich 61,06 EUR sehen die Analysten optimistisch in die Zukunft. Derzeit liegt die Aktie 17,31 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR und könnte mit einem Anstieg von 8,31 Prozent ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Das Unternehmen bleibt bestrebt, seine Position als globaler Marktführer in der Medizintechnik zu festigen und bietet innovative Lösungen wie Computertomographen und technische Komplettlösungen für Kliniken an.

