American Express, weltweit als Anbieter von Zahlungsdiensten bekannt, verkündete eine beeindruckende Quartalsdividende für die festverzinslichen Vorzugsaktien der Serie D. Mit einem festgesetzten Betrag von $9,072.22 pro Aktie (entspricht $9.07222 je entsprechendem Depositary Share), wird die Dividende am 16. September 2024 an registrierte Aktionäre vom 1. September 2024 gezahlt. Diese Finanzstrategie, zusammen mit der Einführung innovativer Kreditkartenoptionen, spiegelt die Entschlossenheit wider, im Zuge der Branchenentwicklung sowohl Einkünfte als auch Kundenbindungen zu stärken.

Neue Kreditkarte lockt junge Generation

Mit der neuen "American Express Essential Rewards Credit Card" zielt das Unternehmen auf die Generation Z und Millennials in Australien. Die Karte punktet bei Ausgaben für Essen, Einzelhandel und Streamingdienste und umfasst Vorteile wie Smartphone-Bildschirmschutz, Kaufschutz und Schutz vor Betrug. Durch die Vielzahl an Vorzügen soll insbesondere die jüngere Kundenbasis, die Wert auf maximale Erträge aus ihren täglichen Ausgaben legt, angesprochen werden. Nach eigenen Untersuchungen dieser Zielgruppe in Australien zeigt sich ein hohes Interesse, das Leben zu genießen und gleichzeitig finanzielle Unabhängigkeit anzustreben. Diese Maßnahmen dürften zur Umsatzentwicklung beitragen, wobei für 2024 ein Wachstum von 9-11% prognostiziert wird. Um den Aktienmarkt weiter zu beleben, haben sich die Aktienwerte von American Express im vergangenen Jahr im Vergleich zum Branchenwachstum von 12.1% um beachtliche 37.2% erhöht.

