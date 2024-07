Marktgeschehen und Performance

Die Aktie der Airbus SE zeigte in der jüngsten XETRA-Sitzung deutliche Schwankungen. Um 11:48 Uhr sank der Kurs um 0,5 Prozent auf 134,94 EUR, nahe dem Tagestief von 133,54 EUR. Zuvor begann der Handelstag bei 135,78 EUR. Insgesamt wechselten 125.586 Aktien den Besitzer. Historisch betrachtet, erreichte der Aktienkurs am 27. März 2024 sein 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR, während der tiefste Stand am 24. Oktober 2023 bei 120,24 EUR notiert wurde. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 164,33 EUR für die Airbus-Aktie. Zudem erwarten Experten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 5,64 EUR je Aktie.

Quartalszahlen und Zukunftsaussichten

Die Ergebnisse des ersten Quartals 2024 wurden am 25. April präsentiert. Airbus verkündete einen Gewinn von 0,76 EUR pro Aktie, verglichen mit 0,59 EUR im Vorjahr. Der Umsatz stieg um 9,07 Prozent auf 12,83 Mrd. EUR. Für das zweite Quartal 2024 werden die neuen Finanzkennzahlen am 30. Juli erwartet. Insgesamt scheint die Airbus SE weiterhin stabil auf Kurs zu sein und die Investoren können auf positive Entwicklungen hoffen.

Diese Zahlenwerke und äußere Entwicklungen wie milliardenschwere Aufträge und Optimismus hinsichtlich neuer Projekte, etwa Trägerraketen und Satelliten, stärken die Position von Airbus auf dem Markt und könnten positive Impulse für die Zukunft liefern.

