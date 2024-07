Erneuter Rückgang und Gewinnprognosen

Die Aktie des LKW-Herstellers Daimler Truck steht erneut unter Druck. Nachdem sie seit den Höchstständen im März bereits 25 Prozent an Wert verloren hat, verzeichnete sie im heutigen XETRA-Handel einen leichten Anstieg um 0,5 Prozent auf 36,31 EUR. Dies konnte jedoch nicht über die allgemeine Schwäche der Aktie hinwegtrösten, die mit dem aktuellen Kurs rund 23,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,64 EUR notiert. Zudem erreichte die Aktie am heutigen Tag ein zwischenzeitliches Tief von 35,99 EUR. Experten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 4,57 EUR je Aktie, was den Kurs eventuell stützen könnte.

Umsatzentwicklung und Dividendenprojektion

Daimler Truck hat im vergangenen Quartal einen leichten Umsatzanstieg von 0,48 Prozent auf 13,26 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahresquartal vermeldet. Der Gewinn je Aktie wuchs von 0,90 EUR auf 0,99 EUR. Trotz des momentanen Kursrückgangs erwarten Analysten für das laufende Jahr eine Dividende von 1,91 EUR je Aktie, leicht über den 1,90 EUR des Vorjahres. Als bedeutende Termine stehen die Veröffentlichung der Q2-Zahlen am 01.08.2024 sowie der Q2 2025-Bilanz am 30.07.2025 an. Diese Entwicklungen könnten Einfluss auf die zukünftige Kursentwicklung der Aktie haben.

