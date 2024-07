Neue Generation von Bildsensoren

Die jüngste Innovation der AxCIS-Familie von Teledyne DALSA markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Bildverarbeitungstechnologie. Ab sofort sind die voll integrierten, hochauflösenden High-Speed-Zeilenkamera-Module auch in Farbe verfügbar. Diese benutzerfreundlichen Kontaktbildsensoren kombinieren Sensoren, Objektive und Beleuchtung in einem kompakten Gerät. Dank der überragenden Bildqualität, der bis zu 60 kHz x 3 Zeilen nativer RGB-Farben bei einer Pixelgröße von 28 µm liefert, können Defekte mit unübertroffener Präzision erkannt werden.

Skalierbarkeit und Vielseitigkeit

Die AxCIS-Sensoren bieten nicht nur exzellente Defekterkennung, sondern unterstützen durch ihr einzigartiges Design auch präzise messtechnische Anwendungen. Das System kann mit einer einzigen 24-V-Stromversorgung auf verschiedene Sichtfelder skaliert werden, was es extrem vielseitig einsetzbar macht. Zudem sorgt der kleine Formfaktor und das IP50 staubdichte Design dafür, dass die Module auch in begrenztem Einbauraum Platz finden. Die Camera Link HS SFP+-Glasfaserschnittstelle gewährleistet zudem einen hohen Datendurchsatz über kostengünstige Langstreckenkabel und ist immun gegen EMV-Strahlung, was insbesondere für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen von Vorteil ist.

Mit dieser Erweiterung ihrer Produktpalette könnte Teledyne DALSA neue Marktsegmente erschließen und ihre Position im Bereich der industriellen Bildverarbeitung stärken, was potenziell positive Auswirkungen auf ihre Aktienperformance haben könnte.

