Apple vor einem goldenen Zyklus

Apple hat an der Börse eine beeindruckende Erholung hingelegt und ist im Jahr 2023 um 31 Prozent gestiegen, wodurch die Aktie ein Allzeithoch erreicht hat. Mit einer beeindruckenden Rallye, die den Wert steigen ließ, haben sich Aktionäre deutlich gefreut. Historisch gesehen ist der Juli ein besonders starker Monat für Apple, und die letzte signifikante Schwächeperiode in diesem Zeitraum war während der Finanzkrise im Jahr 2008. Investoren gehen davon aus, dass Apple in diesem Umfeld weiterhin stark bleiben wird und eine Phase kontinuierlichen Wachstums erleben könnte.

Prognosen und Entwicklungen

Experten erwarten, dass Apple in naher Zukunft die historische Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar erreichen könnte. Ein entscheidender Faktor dafür ist der bevorstehende Start des neuen iPhone 16, das mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz ausgestattet sein wird. Diese Innovation soll eine neue Welle von Upgrades und Käufen auslösen, da es weltweit eine große Nachfrage und über 270 Millionen iPhone-Nutzer gibt, die seit mehr als vier Jahren keine neuen Geräte erworben haben. Branchenanalysten sehen darin den Beginn eines "goldenen" Zyklus für Apple, der den Marktwert des Technologieriesen weiter in die Höhe treiben könnte.

