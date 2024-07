Der Halbleiterhersteller Intel hat in letzter Zeit eine spannende Entwicklung auf dem Aktienmarkt durchgemacht. Nachdem die Aktie mit einem fulminanten Plus von 6,2 Prozent in die neue Handelswoche gestartet war, fragen sich viele Anleger, ob dies der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg ist. In den letzten Monaten war es um die Intel-Aktie relativ ruhig, insbesondere im Vergleich zu Branchenriesen wie Broadcom und Nvidia. Insbesondere die schwachen Quartalsergebnisse und die Sorgen um schwache Erlöse in China haben die Aktie belastet. Doch der plötzliche Kursanstieg hat viele überrascht und Fragen aufgeworfen, was diesen unerwarteten Sprung verursacht hat.

Herausforderungen und Chancen für Intel

Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen von Intel zeigen, dass das Unternehmen einige Herausforderungen bewältigen muss. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD, was zwar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresquartal (-0,66 USD) darstellt, aber noch weit vom gewünschten Erfolg entfernt ist. Der Umsatz stieg hingegen um 8,61 Prozent auf 12,72 Milliarden USD. Experten erwarten für das Jahr 2024 einen Gewinn von 1,11 USD je Aktie, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Zukünftige Kursentwicklungen könnten stark von den Äußerungen des US-Notenbankgouverneurs und der allgemeinen Marktlage abhängen. Die Rede von Jerome Powell könnte den Markt signifikant beeinflussen, insbesondere für zinssensible Technologiewerte wie Intel.

