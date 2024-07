Aktuelle Kursentwicklung

Die MTU Aero Engines-Aktie hat im XETRA-Handel einige Schwankungen erlebt. Zuletzt notierte das Papier bei 252,00 EUR, was einem Tagesverlust von 0,7 Prozent entspricht. Das bisherige Tagestief wurde bei 251,70 EUR verzeichnet. Mit einem Kurs von 257,20 EUR erreichte die Aktie am 05.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch, und liegt somit aktuell 2,06 Prozent darunter. Den tiefsten Stand der letzten 52 Wochen markierte die Aktie am 22.09.2023 mit 158,20 EUR, was einen beachtlichen Unterschied von 37,47 Prozent zum aktuellen Kurs darstellt.

Prognosen und Dividenden

Experten gehen davon aus, dass MTU Aero Engines im laufenden Jahr eine Dividende von 2,39 EUR je Aktie ausschütten wird, verglichen mit 2,00 EUR im Vorjahr. Für das gesamte Jahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 12,07 EUR erwartet. Analysten geben als mittleres Kursziel für die Aktie 253,89 EUR an. Die nächste Bilanzvorlage ist für den 01.08.2024 geplant, während die Q2-Ergebnisse für 2025 am 24.07.2025 erwartet werden.

