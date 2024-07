Gewinnwarnung und Aktienkursentwicklung

Der Volkswagen-Konzern hat seine Jahresprognose für die operative Umsatzrendite 2024 gesenkt, was zu einer Abkühlung der Aktienmärkte führte. Grund für die Anpassung ist eine geplante Umstrukturierung am Audi-Standort in Brüssel. Volkswagen erwartet nun für das kommende Jahr eine operative Umsatzrendite zwischen 6,5 und 7,0 Prozent, weniger als die zuvor prognostizierten 7 bis 7,5 Prozent. Diese Nachricht beeinflusste auch die Porsche Automobil Holding, die ihre Ergebnisprognose auf 3,5 bis 5,5 Milliarden Euro nach unten korrigierte, was zuvor zwischen 3,8 und 5,8 Milliarden Euro eingeschätzt wurde. Als Reaktion darauf verloren die Aktien von Volkswagen und Porsche Holding im nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz an Wert, mit Einbrüchen von 1,7 bzw. 0,6 Prozent.

Marktreaktionen und weitere [...]

