Kontroverse und Verzögerung beim MSC-Deal

Die Hamburgische Bürgerschaft steht vor einer bedeutenden Entscheidung über den geplanten Einstieg der Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) beim Hafenlogistiker HHLA. Der rot-grüne Senat plant, die Anteile der Stadt an der HHLA auf 50,1 Prozent zu senken, während MSC 49,9 Prozent übernehmen würde. Dies soll den Containerumschlag stabilisieren und die Schaffung einer neuen Deutschlandzentrale der MSC in der HafenCity fördern. Allerdings stößt der Deal auf erheblichen Widerstand von Gewerkschaften und Betriebsräten, die einen historischen Fehler befürchten. Da die Opposition aus CDU und Linken gegen eine zweite Lesung in der letzten Sitzung vor der Sommerpause ist, könnte die finale Entscheidung erst nach der Sommerpause im September [...]

